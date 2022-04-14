Черкесск, , 13:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии случаи смерти пациентов от COVID-19 не фиксировались в течение прошедшего месяца. Последний раз от последствий заражения коронавирусом скончались два человека в республике 13 марта. Такие данные приводит 14 апреля федеральный оперативный штаб.

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В настоящее время число новых случаев заражения в сутки снизилось по сравнению с началом 2022 года в десять с лишним раз. По данным на 14 апреля, за вчерашний день были подтверждены тесты на коронавирус у 24 человек. Госпитализация не потребовалась никому из них.

Всего в настоящее время лечатся от COVID-19 в стационарах 42 жителя региона. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. Всего больных в регионе насчитывается 425 человек.

«Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 45 566. Из них 44 262 человека выздоровели, 979 человек скончались от коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба республики.