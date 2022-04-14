Людиново, Калужская область, , 13:34 — REGNUM В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Людинова. Мужчина подозревается в даче взятки в крупном размере. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Взятка 300 тыс. рублей kaluga. sledcom. ru

По версии следствия, 13 апреля 2022 года сотрудник людиновского предприятия пытался передать начальнику одного из отделов местной полиции взятку в размере 300 тысяч рублей за прекращение проверки, направленной на выявление хищений денежных средств на предприятии. Принимать взятку сотрудник полиции отказался и сообщил о поступившем коррупционном предложении в дежурную часть.

Факт дачи взятки был задокументирован. В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств и установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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