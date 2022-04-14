В калужском Людинове пытались подкупить начальника отдела полиции
Людиново, Калужская область, 14 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Людинова. Мужчина подозревается в даче взятки в крупном размере. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, 13 апреля 2022 года сотрудник людиновского предприятия пытался передать начальнику одного из отделов местной полиции взятку в размере 300 тысяч рублей за прекращение проверки, направленной на выявление хищений денежных средств на предприятии. Принимать взятку сотрудник полиции отказался и сообщил о поступившем коррупционном предложении в дежурную часть.
Факт дачи взятки был задокументирован. В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств и установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.