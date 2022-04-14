Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Всемирный банк в своём отчёте предупредил, что экономическая изоляция Афганистана после политического кризиса 15 августа 2021 года угрожает свести на нет достижения страны в области развития, достигнутые за 20 лет. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Всемирный банк также заявил, что такая ситуация приведёт к росту бедности, перемещению населения и распространению экстремизма. Банк добавил, что эта проблема угрожает не только Афганистану, но и региону и миру в целом.

Отчёт, опубликованный 13 апреля, показывает, что доход на душу населения в Афганистане за последние месяцы 2021 года упал на треть, что является беспрецедентным с 2007 года и ставит население перед серьёзными проблемами.

Экономический коллапс в Афганистане начался с прекращения международной помощи, замораживания активов Центрального банка за границей, нарушения международных банковских отношений и утраты доверия инвесторов.