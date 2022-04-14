Москва, , 13:26 — REGNUM Нефть марки Brent 13 апреля продвинулась до отметки $109 за баррель, которая оказала сопротивление покупателям и продолжает выполнять функцию сопротивления в ходе сегодняшних торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтедобыча в Югре

«Локальное ралли забуксовало, но и развития медвежьей коррекции не наблюдается – котировки осциллируют вокруг 20-дневной скользящей средней в районе уровня $108.

Отчасти утрата восходящего импульса после достижения двухнедельных максимумов связана с отраслевой статистикой минэнерго США, отразившей рост запасов сырой нефти на 9,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Запасы бензина и дистиллятов при этом упали на 3,65 млн и 2,9 млн баррелей соответственно. С другой стороны, давление на рынок ограничивает повсеместное отступление доллара, который снимает перекупленность после девяти дней роста.

В целом же рынок по-прежнему находится в подвешенном состоянии из-за неопределенности в отношении поставок российских энергоносителей.

Европа продолжает обсуждать вопрос отказа от покупки нефти и газа из РФ и пока не может прийти к единому решению, отдавая себе отчет в рисках для европейской экономики, которая и без того переживает энергетический кризис.

В ближайшее время Brent, вероятно, продолжит определяться с направлением в районе упомянутой скользящей средней.

До конца торговой недели цены могут предпринять новые попытки роста, особенно если монетарные власти Китая обнародуют дополнительные меры смягчения для оказания поддержки экономике на фоне вирусных ограничений», — считает эксперт.

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