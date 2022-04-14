Шебекинский район, Белгородская область, 14 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Свыше 40 артиллерийских снарядов обнаружил на своём участке житель Графовки Белгородской области. Всего за два последних дня взрывотехники обезвредили 50 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://31.mchs.gov.ru Артиллерийские снаряды

Мужчина 12 апреля копал траншею под воду, когда наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. В итоге спасатели извлекли из земли 45 артиллерийских снарядов калибра 45 мм и ещё один калибром 85 мм.

В этот же день на кладбище в Прохоровке прохожий обнаружил 76-мм артиллерийский снаряд. Ещё три заявки поступили 13 апреля – в Разумном на земельном участке изъята граната РГД-33, в лесу у села Соломино обнаружен артиллерийский снаряд калибра 105 мм, а в Масловой Пристани в лесопосадке прохожие во время прогулки наткнулись на 81-мм миномётную мину.

Все боеприпасы взрывотехники поисково-спасательной службы ликвидировали на специальном полигоне.