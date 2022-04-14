Москва, 14 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Россия должна освободить всю Украину, чтобы Запад не мог использовать ее как антироссийский плацдарм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Важно сделать правильные выводы и решать поставленные верховным главнокомандующим задачи. Народам Украины и России нужно, чтобы Российская армия освободила братскую страну от неонацистов и гарантировала, что эта территория никогда не будет использоваться в качестве антироссийского плацдарма НАТО», — сказал Миронов.

По его убеждению, специальная военная операция ВС РФ на Украине должна быть доведена до конца.

России противостоит не бандеровское послевоенное подполье, а подготовленные по западному образцу оснащенные боеспособные части, накачанные нацистской идеологией, отметил парламентарий.