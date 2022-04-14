Кишинёв, 14 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Абсолютного рекорда по инфляции достигла Молдавия среди европейских стран. Годовой показатель в марте достиг 22,2%, сообщил бывший молдавский президент Игорь Додон 14 апреля в своём телеграм-канале.

Presedinte.md Игорь Додон

Он отметил, что для страны это рекорд за последние 22 года. Цены в этом и прошлом годах растут во всём мире, но в Молдавии они растут намного быстрее, чем в других странах Европы.

«Хуже всего ситуация обстоит с ценами на продукты питания – их рост достиг рекордного уровня в 27%. На продовольствие приходится более 50% потребительских расходов социально уязвимых граждан», — отметил Додон.

Он добавил, что ситуацию не спасает повышение пенсий почти на 14%. Оно лишь наполовину перекрывает рост цен на продукты питания. В последующие месяцы цены станут выше, а люди — беднее, полагает он.

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