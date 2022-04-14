Путин пока не принял решения о своём участии в шествии «Бессмертного полка»
Москва, 14 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не принял решения об участии в шествии «Бессмертный полк». Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Президент России Владимир Путин в колонне «Бессмертного полка»
«Пока президент ничего не говорил о своём решении», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля организаторы «Бессмертного полка» сообщили, что в 2022 году шествие пройдёт в традиционном, очном формате.