Рига, 14 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Два крупнейших нефтетерминала Ventbunkers и Ventall, расположенные в порту Вентспилса (западная Латвия), назвали не соответствующей действительности информацию агентства Bloomberg о якобы использовании российского дизельного топлива в обход санкций.

Kn.lt Нефтяной терминал Клайпедского порта

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на пресс-сообщения предприятий. Так, Ventbunkers гарантирует, что в настоящее время услуги по хранению и перегрузке нефтепродуктов не оказываются в связи с санкциями, введенными Бюро по контролю за активами Европейского союза и США (OFAC) против России и Белоруссии.

«Поэтому у нас нет и не может быть никаких связей с хешированием российского дизельного топлива», — подчеркнули представители Ventbunkers.

В свою очередь, представители Ventall терминал отметили, что предприятие не является терминалом, в котором проводятся или были проведены действия, описанные Bloomberg. Как заявили на предприятии, «дизельного топлива здесь не нюхали с 2015 года».

Как ранее сообщило Bloomberg, российскую нефть из Приморска смешивают с нефтью других стран-добытчиков в порту Вентспилса, где есть нефтеналивной терминал, чтобы обойти санкции ЕС. В агентстве такой нефтепродукт даже назвали «латвийской смесью».