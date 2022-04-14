Гавана, 14 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Кубы выразило солидарность с ЮАР в связи с бедствиями, вызванными проливными дождями, и их последствиями на юго-востоке африканской страны. Соответствующее заявление в своём аккаунте в Twitter сделал глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Υπουργείο Εξωτερικών Бруно Родригес

Он выразил глубочайшие соболезнования и солидарность народу и правительству ЮАР в связи с гибелью людей и ущербом, причиненным проливными дождями и наводнениями в провинции Квазулу-Натал.

Родригес также обратился со словами соболезнования к семьям и родственникам погибших, которых, по данным местных источников, насчитывается более 60.