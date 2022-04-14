Самара, 14 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Адвоката признали виновным в коммерческом подкупе в Самаре. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

ru.torange.biz Взятка

В суде было установлено, что в июне 2021 года адвокат передал представителю Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода 260 тысяч рублей, за оказание содействия в решении вопроса о заключении мирового соглашения по гражданскому делу по иску этого предприятия к ООО «Интер ТехЭнерго Комплекс» о взыскании неустойки с организации за нарушение сроков поставки товара и уменьшении размера неустойки до 1,4 млн рублей.

Сообщается, что представитель завода действовал в рамках оперативного эксперимента. Он заранее уведомил сотрудников правоохранительных органы о незаконных попытках решения юридического спора представителем ответчика.

Ленинский районный суд г. Самары признал адвоката виновным в коммерческом подкупе. Подсудимый был приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 520 тысяч рублей. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.

«В соответствии со ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре чиновника и лесничего обвинили в получении взятки.