Москва, , 13:23 — REGNUM Сегодня, 14 апреля, пара доллар/рубль корректируется вверх пятый день подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Центробанк РФ

«На старте сессии котировки в моменте подскочили выше 82 руб., но тут же встретили сопротивление продавцов. При этом USD удерживается выше уровня 80 руб., демонстрируя готовность подтвердить его пробой на дневном закрытии.

Российская валюта по-прежнему устойчива, но позиции постепенно ослабевают по мере сворачивания экстренных мер поддержки со стороны властей.

В то же время наметившаяся тенденция на ослабление рубля говорит о более рыночном курсе, который до отмены брокерской комиссии выглядел необоснованно крепким.

По мере дальнейшей стабилизации национальной валюты Банк России будет и дальше плавно урезать поддержку и с большой долей вероятности снова снизит ставку на плановом заседании в конце этого месяца.

Уже с 18 апреля в силу вступает частичное снятие ограничения на выдачу банками наличности в иностранной валюте.

С другой стороны, общие рыночные настроения на данный момент не предполагают ослабления рубля/

Нефть снова торгуется выше $100, доллар дешевеет вместе с падением доходности трежерис, а фондовые площадки (правда, за исключением российских) вышли в зеленую зону после двух дней распродаж.

С технической точки зрения подтверждение прорыва уровня 80 руб. с возвращением выше 82 руб. предполагает подъем пары в направлении зоны 85 руб. в рамках плавного смещения диапазона вверх.

С начала торговой пятидневки рубль подешевел на 5% после четырех недель роста», — пояснил эксперт.

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