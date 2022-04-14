* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:22 — REGNUM На фоне закрытия школ для девочек в Афганистане, порядка двух десятков высокопоставленных члена «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправляют своих дочерей в школы в Дохе, Пешаваре и Карачи. Об этом сообщила индийская газета со ссылкой на информированные источники.

Школа для девочек в Афганистане 8am.af

Согласно газетной статье, дочь Сухейля Шахина, главы политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе и кандидата на пост постоянного представителя при ООН, входит в состав футбольной команды школы в Катаре, где она учится. Также в статье упоминаются Каландар Абад, министр здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Шир Мохаммад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел.

Источник, близкий к семье Сухейля Шахина, сообщил газете, что его две дочери и трое сыновей учатся в государственных школах Дохи, города, где расположен политический офис талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источник сообщил, что старшая дочь Сохейла Шахина даже является членом школьной футбольной команды. А дочь Каландара Эбада получила медицинское образование и сейчас работает врачом в Исламабаде. По словам собеседников, дочь Аббаса Станакзая окончила элитную школу и медицинский институт в Дохе.

Напомним, прошло 208 дней с тех пор, как в школы закрыты для афганских девочек.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в августе 2021 года, официальные лица движения неоднократно обещали вновь открыть школы для девочек, но, вопреки ожиданиям, в первый день учебного года (23 марта), они отказались от всех своих обещаний и постановили, что школы для девочек старше шестого будут открыты после принятия соответствующего решения.

Тогда Билал Карими, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил: »Руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подробно обсудило вопрос открытия школ для девочек. Однако было принято решение не открывать школы до особого распоряжения».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявлял, при рассмотрении вопроса открытия школ для девочек, помимо соответствующей учебной программы и подобающего одеяния, одной из важнейших проблем явилось отсутствие финансирования. В то же время специальный представитель США по Афганистану Том Уэст заявил, что Соединённые Штаты готовы выплачивать зарплату всем учителям, если школы будут вновь открыты.

Добавим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ввели ограничения на трудоустройство женщин и запретили им путешествовать без близкого родственника-мужчины (махрама).

С момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, министерство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока разместило по всему Кабулу плакаты, призывающие женщин носить хиджаб. Неоднократно поступали сообщения о жёстким мерах в отношении женщин из-за того, что они не носили установленный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хиджаб.