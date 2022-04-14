Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следует «растаможить вместе со сметаной и отправить назад», заявил 14 апреля председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наверно, следовало его растоможить вместе со сметаной и отправить обратно. Это было бы гуманно, но государство действовало так, как должно было действовать», — сказал он журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что Саакашвили упоминается в отчете Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выразил надежду на улучшение грузино-украинских отношений.

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