Тбилиси, 14 апреля 2022, 13:21 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следует «растаможить вместе со сметаной и отправить назад», заявил 14 апреля председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Таким образом он ответил на вопрос о том, что Саакашвили упоминается в отчете Госдепа США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выразил надежду на улучшение грузино-украинских отношений.
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