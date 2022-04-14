Новосибирск, , 13:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 731 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. За это же время 307 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 254 057 случаев заражения коронавирусом, 246 113 пациентов полностью выздоровели, умерли 5518 человек, в реанимации находятся 107 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.