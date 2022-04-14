Новосибирск, 14 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 731 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. За это же время 307 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 254 057 случаев заражения коронавирусом, 246 113 пациентов полностью выздоровели, умерли 5518 человек, в реанимации находятся 107 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.