Бухарест, 14 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Палата депутатов парламента Румынии приняла законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и сопутствующие этому правонарушения. Об этом 14 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

За соответствующий документ проголосовало 281 из 330 народных избранников. Согласно его основным пунктам, истязание домашних питомцев и обитателей дикой природы будет наказываться тюремным заключением на срок до 7 лет. Кроме того, в судебном порядке будет преследоваться использование диких животных в передвижных цирках, применение к ним транквилизаторов и проведение между ними боев в рамках шоу.

При этом из категории наказуемых деяний исключается причинение убийство животного или причинение ему вреда в ответ на нападение.

Документ вступает в силу с 1 мая нынешнего года.