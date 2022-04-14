Москва, , 13:20 — REGNUM Надо дождаться плана Минобороны России по усилению западных рубежей страны – по размещении ядерного оружия на Балтике. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К-3» до войны на Балтике

Он уточнил, что вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия на Балтике в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО будет рассмотрено на отдельном совещании у президента России.

«Сейчас ничего точно сказать нельзя, потому что после того, как будет проработан план укрепления рубежей РФ, в нем будет содержаться целый перечень мер, которые будут предприняты», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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