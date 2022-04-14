Москва, 14 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В России увеличилось число кемпингов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

sabinamajoor Кемпинг

По её словам, рост чиста таких объектов связан с программой поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в сфере туризма.

«У нас в прошлом году была запущена грантовая поддержка малого бизнеса. Только в этом сезоне 120 кемпингов благодаря этой программе будет принимать туристов уже в этом году», — сказала Догузова.

По её словам, в рамках этой программы в 2021 году было выделено 1,2 млрд рублей. На 2022 год расходы планируется увеличить почти в три раза – до 3,5 млрд рублей. Ожидается, что за счёт этого поддержка будет оказана порядка 500 различным проектам в сфере туризма.