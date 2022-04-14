Тегусигальпа, , 13:19 — REGNUM Кризис, унаследованный от предыдущих властей Гондураса, носит экономический и социальный характер. Об этом заявила президент Гондураса Сиомара Кастро, сообщает Prensa Latina.

Сиомара Кастро. Президент Гондураса (сс)Ricardo Stuckert

Она сделала соответствующие заявления по итогам встречи с представителями транспортного сектора после забастовки, которая прошла на прошлой неделе по всей стране.

В ходе встречи стороны договорились о повышении тарифов на междугородние автобусы, а также о ряде других условий.

В ходе встречи Кастро объяснила, что тарифы на проезд в городских автобусах не изменятся, так как правительство Гондураса сохранит субсидию.

Что касается тарифов на междугородние перевозки, то в этой сфере президент страны поручила министерству наземного транспорта Гондураса немедленно приступить к пересмотру новых тарифов на расстояния более 200 километров.