София, , 13:19 — REGNUM В болгарской столице Софии из-за прогнозируемого резкого понижения температуры воздуха отопительный сезон был продлен на неопределённый срок. Об этом 14 апреля пишет софийская газета «24 часа».

Отопительный сезон Admobninsk.ru

Как отмечено в заявлении руководства энергетического предприятия «Топлофикация-София», при этом предоставление соответствующих услуг будет оказываться в рамках действующей тарифной программы.

«Никакой повышенной платы за это взыматься не будет», — подчеркивают специалисты.

Напомним, официально отопительный сезон для владельцев квартир, подключенных к системе центральной теплосети, в Софии завершается 15 апреля. Ранее синоптики заявили о надвигающемся на город и его окрестности холодном фронте.