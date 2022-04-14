Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге количество госпитализаций пациентов с COVID-19 возросло до 157 человек. Это на 18 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

На лечении ковида в стационарах Петербурга размещены 1477 человек (-66 по сравнению с прошлыми сутками). Из этого числа 201 больной (-12) лежит в реанимации, а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 37 петербуржцев (-8). По выздоровлению стационары покинули за сутки 167 человек (+22).

В Петербурге пока не спешат возвращать к обычному режиму работы те больницы, которые еще лечат больных с ковидом и пневмонией. Поэтому в городе до сих пор работают в этом направлении восемь городских и один федеральный стационар. Они предоставляют 1869 коечных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В амбулаторных условиях от COVID-19 лечатся 8203 пациента. Этот показатель снизился за сутки на 261 человека.

Напомним, в Петербурге за сутки зафиксировали 604 случая заражения коронавирусом (+17). Скончались за сутки от ковида, как основной причины смерти, 14 больных (+4), а переболели вирусом 1348 петербуржцев (-1408).

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