Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области приняли решение провести акцию «Бессметный полк» в регионе 9 мая 2022 года в очном формате, об этом 14 апреля сообщил губернатор Александр Дрозденко.

t. me/drozdenko_au_lo Александр Дрозденко на акции «Бессмертный полк» (архив)

«Принял решение провести Бессмертный полк в очном формате. Встречаемся 9 мая на главной улице каждого города и поселка с портретами родных-Победителей!», — сообщил Дрозденко.

Напомним, с начала пандемии в 2020 году акция чествования участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла проходила в онлайн-режиме. Однако 14 апреля 2022 года организаторы мероприятия сообщили, что акция в этом году на федеральном уровне пройдет в традиционном формате уличного шествия с портретами героев.