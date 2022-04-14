Таллин, 14 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Терминал для приема сжиженного природного газа в Палдиски (западная Эстония) может быть готов к ноябрю нынешнего года. Об этом сообщили на пресс-конференции представители двух эстонских компаний, торгующих энергоносителями, Alexela и Infortar.

Tnk3a Терминал СПГ

Реальность такого плана объясняется тем, что в порту Палдиски уже расположен выход на эстонский берег газопровода Balticconector из Финляндии и все коммуникации готовы. К тому же, потребности Эстонии в газе не такие большие по сравнению с соседними странами — 4-5 тераватт-час, а глубоководный порт в Палдиски (бывшая военно-морская база ВМФ СССР – прим. ИА REGNUM) позволит принимать крупные танкеры с сжиженным газом.

Стоимость строительства терминала составляет по первоначальным оценкам 40 млн евро. Газовое подводное соединение с причалом обеспечит государственная энергосетевая компания Elering, которая ведет переговоры с частными инвесторами, в том числе и о том, кому будет принадлежать причал в будущем.

Фактор, который беспокоит инвесторов проекта СПГ-терминала, — неопределенность газового эмбарго в отношении России. Дешевый российский газ в случае восстановления отношений просто убьет целесообразность проекта, заявили участники пресс-конференции.

В свою очередь, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заверили инвесторов, что этот вопрос на региональном уровне стран Прибалтики и Финляндии будет решен в течение апреля 2022 года.

«Страны хотят иметь гарантии, что у них будет альтернатива российскому газу. И если альтернативная возможность будет, то я очень надеюсь, что санкции примут», — отметил министр экономики и инфраструктуры Эстонии.