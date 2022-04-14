Абакан, , 13:15 — REGNUM На пресс-конференции по ситуации с пожароопасным периодом в регионах Сибири 14 апреля выступил начальник ГУ МЧС России по Хакасии Александр Мулл. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Новосибирской области, Мулл рассказал об оперативной обстановке в своём регионе.

Лесной пожар Greg Clarke

Первые степные пожары в Хакасии были зарегистрированы 26 марта. Уже произошло 267 ландшафтных пожаров. Это на 200% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Около 60% из всех возгораний – горение мусора.

«Оперативные действия позволили стабилизировать обстановку и остановить распространение огня от ландшафтных возгораний на населённые пункты», — отметил Александр Мулл.

В Хакасии зарегистрирован один лесной пожар – в Усть-Абаканском районе на площади 142 га. Его потушили в первые сутки. Сейчас действующих лесных пожаров нет.

Быстрое тушение природных пожаров значительно осложняет сухая погода без осадков и перепады температур, приводящие к усилению ветра до 25 м/с, подытожил глава республиканского МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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