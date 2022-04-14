Чебоксары, 14 апреля 2022, 13:15 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от ковида. Соответствующие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Госпитализация
Госпитализация
Иван Шилов

По информации на 14 апреля, всего в Чувашии официально выявлено 77 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 12 апреля подтверждено 78 случаев, 13 апреля – 72.

Количество вылечившихся достигло 66 972 человек, из них 13 апреля выздоровели и выписаны 502 пациента. Отметим, что шестые сутки подряд в Чувашии ежедневно вылечиваются от ковида не менее 500 человек.

13 апреля госпитализированы 58 ковидных больных, в то время как 12 апреля направили в ковид-стационары 35 пациентов.

Число жертв пандемии стало расти. Всего в Чувашии умерли 4574 ковид-больных, из них 13 апреля – два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц (с 15 марта по 13 апреля) летальные исходы от ковида регистрировались практически ежедневно, за исключением четырёх дней.