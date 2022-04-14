Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от ковида. Соответствующие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Госпитализация Иван Шилов

По информации на 14 апреля, всего в Чувашии официально выявлено 77 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 12 апреля подтверждено 78 случаев, 13 апреля – 72.

Количество вылечившихся достигло 66 972 человек, из них 13 апреля выздоровели и выписаны 502 пациента. Отметим, что шестые сутки подряд в Чувашии ежедневно вылечиваются от ковида не менее 500 человек.

13 апреля госпитализированы 58 ковидных больных, в то время как 12 апреля направили в ковид-стационары 35 пациентов.

Число жертв пандемии стало расти. Всего в Чувашии умерли 4574 ковид-больных, из них 13 апреля – два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц (с 15 марта по 13 апреля) летальные исходы от ковида регистрировались практически ежедневно, за исключением четырёх дней.