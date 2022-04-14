Лос-Анджелес, США, 14 апреля 2022, 13:14 — REGNUM Кристи Дембровски, сестра актёра Джонни Деппа сообщила о том, что у него были проблемы с наркотиками. Об этом 14 апреля пишет The Sun.
По словам Дембровски, Депп был «зависим от болеутоляющих» препаратов. Она также добавила, что получала по электронной почте письмо от лечащего врача брата, в котором тот утверждал, что у актёра есть проблемы с гневом, из-за чего он «не несет ответственности за свое поведение».
Ранее Джонни Депп подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги Эмбер Хёрд, обвинив её в клевете о домашнем насилии. По словам актёра, экс-жена опорочила его и нанесла ущерб его карьере статьёй от 2018 года в газете Washington Post, в которой она заявила о том, Депп поднимал на неё руку.
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