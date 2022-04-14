Цхинвал, , 13:14 — REGNUM В Южной Осетии обнародовали дату проведения второго тура президентских выборов.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили 14 апреля в Центризбиркоме республики, второй тур выборов президента в Южной Осетии должен состояться 28 апреля, в четверг.

Ранее в республике состоялся первый тур президентских выборов, не выявивший победителя. Лидерами стали Алан Гаглоев, набравший 36,9% голосов избирателей, и действующий президент Анатолий Бибилов – у него 33,5%. В соответствии с законодательством республики, был назначен второй тур голосования.