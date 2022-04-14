Лондон, , 13:13 — REGNUM Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании выступило с заявлением, в котором призвало своих граждан и граждан всех стран Содружества воздержаться от поездок в Афганистан. Об этом сообщает Aryanа News.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении министерства, размещённом на его веб-сайте, говорится, что ситуация с безопасностью в Афганистане нестабильна, и что существует риск террористических атак по всему Афганистану.

Количество стран Содружества, включая Великобританию, достигает 54.