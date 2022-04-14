Ростов-на-Дону, , 17:17 — REGNUM Туристический поток в Ростовскую область может увеличиться вдвое. Этому способствует развитие туристической инфраструктуры, о котором договорились правительство Ростовской области и корпорация «Туризм. РФ». Соглашение подписано в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Документ подтверждает участие Ростовской области в национальном проекте «Туризм. Индустрия. Гостеприимство».

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«Это грандиозный проект, и мы рады, что донской регион присоединился к нему. Все россияне знают, что Ростовская область – теплый край, прекрасная река Дон, Азовское море. Ростовская область представила пять туристических территорий. Мы ожидаем, что турпоток в замечательный донской регион увеличится минимум в два раза», — отметил генеральный директор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов.

По словам донского губернатора Василия Голубева, на Дону готовится к реализации проект туристического комплекса «Приазовье» в Таганроге, будут разработаны мастер-планы развития востребованных туристических территорий Ростовской области. Точками притяжения туристов являются также Азов, Шолоховский район.

В настоящее время туристический поток в Ростовскую область оценивается в 1,5-2 млн человек.