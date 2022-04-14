Париж, 14 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Во Франции объявили дату дебатов между кандидатами на пост главы государства, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон vs Ле Пен

Дебаты между президентом Франции Эммануэлем Макроном и ультраправым кандидатом Марин Ле Пен намечены на 20 апреля 2022 года. Дебаты будут вести Жиль Було и Леа Саламе на TF1 и France 2.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Франции Габриэль Атталь считает, что женщина должна иметь возможность носить чадру, если она ей не навязана.