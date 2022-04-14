Москва, 14 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложено о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.ru Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

«Доклады верховному главнокомандующему идут регулярно по всем событиям по линии Минобороны РФ», — сказал он.

Песков не стал комментировать, будут ли даны в связи с этим какие-либо поручения президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзные повреждения в результате пожара и последующего взрыва получил ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота.

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