* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Талибы » (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили освобождение Махдума Алама, командира узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестованного разведкой движения по обвинению в «похищении человека». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Салахуддин Аюби, другой представитель узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Махдум Алам был освобождён при его посредничестве. В беседе со СМИ он назвал обвинение в похищении Махдум Алама «заговором». При этом он не пояснил, кто осуществил против него «заговор» и по каким причинам.

Салахуддин Аюби также сообщил, что кари Исмаил, бывший начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ширин Тагаб провинции Фарьяб, который был задержан вместе с Махдумом Аламом, также был освобождён.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что Махдум Алам был освобождён из тюрьмы 13 апреля после полудня.

Задержание местного командира вызвало массовые протесты в провинции Фарьяб.

Несколько недель назад министр обороны Мохаммад Якуб в своей речи в Фарьябе выступил в защиту задержания Махдума Алама разведкой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что суд ещё не вынес ему приговор, и что он пока является «подозреваемым, а не преступником».