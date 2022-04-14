Тверь, 14 апреля 2022, 13:10 — REGNUM Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником, а затем вылетел на остановку общественного транспорта в Твери утром 14 апреля.
Авария произошла на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева. Как сообщается, водитель Mitsubishi Pajero врезался в автомобиль скорой медицинской помощи, который от удара влетел в основу общественного транспорта.
По предварительным данным, водитель автомобиля скорой погиб на месте, ранены шесть человек.
Установлено, что автомобиль скорой двигался со включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, сообщил Tverigrad.