Петрозаводск, , 13:16 — REGNUM Республика Карелия получит из федерального бюджета 90 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий, сообщает 14 апреля пресс-служба администрации региона.

Промышленность

Распоряжение о выделении республике дополнительных средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Деньги предусматриваются в том числе на докапитализацию регионального фонда развития промышленности для предоставления в этом году льготных займов производственным предприятиям», — отметили в администрации.

Напомним, по результатам работы за 2021 год фонд развития промышленности Карелии, по оценке федерального фонда развития промышленности, занял 18-е место из 77 действующих региональных фондов, улучшив свою позицию на 25 пунктов.

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