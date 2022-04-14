Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM Более 450 автобусных маршрутов в Ростовской области власти считают нерентабельными. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минтрансе 14 апреля.

Автобусы Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в зону риска попали более 30 садовых маршрутов, 130 межмуниципальных маршрутов, курсирующих по отдаленным сельским территориям, а также около 300 муниципальных маршрутов.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с сокращением пассажиропотока из-за пандемии, резким ростом стоимости запчастей, удорожанием кредитных, в том числе лизинговых, продуктов.

Ведомство готовит предложения по субсидированию перевозчиков.

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