Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Более 450 автобусных маршрутов в Ростовской области власти считают нерентабельными. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минтрансе 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

По данным ведомства, в зону риска попали более 30 садовых маршрутов, 130 межмуниципальных маршрутов, курсирующих по отдаленным сельским территориям, а также около 300 муниципальных маршрутов.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с сокращением пассажиропотока из-за пандемии, резким ростом стоимости запчастей, удорожанием кредитных, в том числе лизинговых, продуктов.

Ведомство готовит предложения по субсидированию перевозчиков.