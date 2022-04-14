Мадрид, 14 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Испании озабочено последствиями мирового финансового кризиса из-за роста цен на топливо и продукты. Об этом говорится в опросе, проведённом Центром социологических исследований.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Отмечается, что 79,4% опрошенных высказывают озабоченность по причине происходящего, а последствия для испанской экономики вызывают беспокойство у 86,9% жителей страны.

Отмечается также, что антироссийские санкции, введённые Евросоюзом, поддерживают 88% опрошенных.

При этом 70,3% жителей Испании поддерживают идею поставок вооружений Украине, а 45% считают необходимым вмешательство НАТО в случае эскалации украинского конфликта.