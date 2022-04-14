Москва, 14 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В России программой детского кешбэка смогут воспользоваться не менее 450 тыс. несовершеннолетних. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе круглого стола в Госдуме.

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По её словам, на данный момент родители уже купили порядка 100 тыс. путевок в детские лагеря по указанной программе и смогли вернуть себе часть расходов.

«Суммарно объем возврата средств в рамках этой программы составил 1,5 млрд рублей. Такая сумма вернулась на карточки родителей, которые купили со скидкой поездки для своих детей. Суммарно у нас не менее 450 тыс. детей смогут воспользоваться этой программой», — сказала Догузова.