Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Орденом Мужества награждён сержант Росгвардии Тимур Тонтоев из Бурятии за героические действия в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Mil.ru Орден Мужества

«Указом президента России Владимира Путина орденом Мужества награжден военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Тонтоев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сослуживцы сержанта рассказали, что Тонтоев проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе своего участия в спецоперации.

Кроме того, уточняется, что в феврале в ходе движения колонны российской военной техники она был обстреляна неустановленными лицами с двух направлений, после чего сержант Росгвардии покинул автомобиль и принял оборону.

Помимо того, отмечается, что затем Тонтоев вел ответный прицельный огонь по противнику, несмотря на то, что находился под шквальным огнем украинских нацистов, что дало возможность личному составу покинуть машины и начать вести ответный огонь. При этом сержанта ранили в ногу, однако он продолжил бой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о возгорании, произошедшем на крейсере «Москва», доложили президенту России Владимиру Путину.