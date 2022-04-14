Москва, 14 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Правительство РФ направит на выплаты медицинским работникам ещё более трёх миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Ситуация с коронавирусом улучшилась, но есть заболевшие. Пациентам продолжают помогать врачи, водители скорых. Во многом благодаря такой работе каждый день выписываются тысячи человек. Два года назад были установлены единовременные страховые выплаты медикам. На их предоставление направим ещё более трёх млрд рублей», — сказал Мишустин.

Он также напомнил, что подопечные социальных служб требуют особого ухода: «Дополнительно выделим работникам социальных служб свыше 2,5 млрд рублей».