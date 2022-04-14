Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 330 носителей коронавируса, после перенесённого COVID-19 выписаны с выздоровлением 352 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (78), Волгодонске (16), Шахтах (15), Новошахтинске и Таганроге (по 12), Азове и Сальском районе (по 10). Около 25% новых носителей инфекции – люди старше 66 лет, 13,3% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три женщины в возрасте от 70 до 80 лет и двое мужчин в возрасте 68 и 76 лет.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 369 554 случая заражения коронавирусом, выздоровели 354 934 человека. Справиться с COVID-19 не смог 10 821 пациент.