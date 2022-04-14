Москва, 14 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Пока нет информации о перспективах продолжения переговоров с Украиной в очном формате, заявил 14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал возможность продолжения российско-украинских переговоров. По словам Пескова, информации о перспективах продолжения переговоров с Украиной в очном формате на данный момент нет.

Песков добавил, что в случае продолжения переговоров предпочтительной площадкой могла бы стать Белоруссия.