Петрозаводск, 14 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в Карелии нестабильна, есть риск роста заболеваемости, ввиду чего масочный режим в регионе необходимо сохранять, сообщили 14 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«Увеличение числа заболевших отмечается в Петрозаводске, Прионежском, Питкярантском, Сегежском и Олонецком районах, — говорится в сообщении. — Масочный режим на данный момент остается надежным барьером для распространения коронавирусной инфекции, поэтому его отмена преждевременна».

По данным на 14 апреля, в Республике Карелия зарегистрированы 132 862 инфицированных коронавирусом, в том числе 17 402 ребёнка. За прошедшие сутки выявлен 101 инфицированный (-19 к предыдущему дню), из них 89 человек (88,1%) непривитые. Выздоровел в Карелии с начала пандемии 129 751 человек, за последние сутки – 145. Умерло от ковида в республике 1482 человека, в том числе один летальный исход зарегистрирован минувшим днем.