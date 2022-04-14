Ровеньский район, , 13:14 — REGNUM Двух граждан Украины осудили за попытку незаконного перехода Государственной границы в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Пограничный пункт на российско-украинской границе Dpsu.gov.ua

Иностранцев задержали в Ровеньском районе в декабре 2021 года. При себе у мужчин не было действительных документов на право выезда из РФ, поэтому нарушители собрались пересечь границу вне установленных пунктов пропуска, однако были задержаны сотрудниками органов безопасности.

Суд назначил мужчинам по 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.