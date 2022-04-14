Чебоксары, 14 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Чувашии перед судом по обвинению в коррупции предстанет экс-сотрудник мэрии Алатыря. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями при строительстве дороги, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник управления градостроительства Алатыря. Правоохранители считают, что в 2017 году в рамках муниципального контракта по строительству дороги он незаконно подписал документы о приёмке выполненных работ и их стоимости, зная об использовании подрядчиком щебня худшего качества вместо предусмотренного документацией.

По данным следствия, на основании подписанных документов подрядной организации было «излишне выплачено около 3,9 млн рублей».

Преступная деятельность лица пресечена УФСБ по Чувашии. Бывшего муниципального служащего обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Дело рассмотрит Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего главы одного из поселений, уличённого в злоупотреблениях и получении взятки.

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