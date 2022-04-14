Рига, , 13:04 — REGNUM В Рижском родильном доме у женщины, которая была вынуждена искать в Латвии убежища, родились два мальчика-близнеца. Об этом сообщила пресс-служба Рижского роддома.

Роддом

Молодая мать назвала своих детей Владимиром и Алексеем. Татьяна родила их еще 1 апреля, но дети все это время оставались под наблюдением специалистов, так как им нужно было набрать вес. В настоящее время мальчики выписаны.

Татьяна надеется, что через несколько месяцев она с детьми сможет вернуться домой в Одессу, где ее ждет муж.

Как уже сообщалось, 5 марта 2022 года в Рижском роддоме родился первый ребенок беженки с Украины — девочка Злата.