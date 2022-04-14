Казань, , 13:03 — REGNUM За истекшие сутки в Татарии вакцинированы от COVID-19 более 700 человек. Повторно привиты по состоянию на 14 апреля 288 845 жителей, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса в Татарии Minzdrav.tatarstan.ru

Всего на сегодняшний день иммунизацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 511 522 человека, в том числе 766 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 123 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего зарегистрировали 140 874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 729 пациентов, скончались 1929 человек.

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