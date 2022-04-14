Москва, , 14:19 — REGNUM Ученые МФТИ совместно с коллегами из Сколтеха и ИМПБ РАН разработали компактные пробоотборники для сбора биологических образцов и их последующего масс-спектрометрического анализа. В 2021 году Московский физико-технический институт стал участником программы «Приоритет-2030», которая реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее цель — к 2030 году сформировать на всей территории России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

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Практически у каждого когда-либо брали мазок из носоглотки для анализов с помощью ватной палочки, по-научному — пробоотборника. Используемые сегодня пробоотборники биологических образцов требуют специальных условий хранения: в зависимости от того, что затем будут анализировать, требуется или низкая температура, или повышенная влажность, время хранения образца может составлять всего несколько часов. Это существенно ограничивает возможности для сбора биоматериалов в полевых условиях или, например, в космосе.

Для поиска возможной замены ученые исследовали пробоотборники из пористого материала. Оказалось, что материал, который сейчас используется для изготовления стержней фломастеров, может быть удобным и эффективным зондом. С его помощью гораздо легче получается собирать образцы биологических жидкостей с поверхности кожи (соскобы), слизистых, а также с поверхностей ран и других повреждений. Он меньше весит и не требует холодильников, поддержания постоянных температур, давления и влажности, а срок сохранности биологических проб на нем выше.

«Для максимально широкого использования пробоотборник должен быть легким, удобным и небольшим. Он сразу, без дополнительной подготовки должен подключаться к масс-спектрометру для получения сигнала молекул, которые удалось собрать.

В ходе ряда тестов мы пришли к выводу, что для этой задачи наиболее подходят сферические жесткие пробоотборники из пористого волокнистого полипропилена, который, с одной стороны, хорошо впитывает различные соединения, но с другой — сохраняет свою форму при отборе, транспортировке и хранении, что, в свою очередь, повышает стабильность электрораспыления и увеличивает чувствительность, а значит, и точность анализа», — рассказал руководитель исследования, заведующий лабораторией молекулярной медицинской диагностики МФТИ Игорь Попов.

Пробоотборник представляет собой стержень из очищенных и прессованных полимерных волокон (полипропилена низкой плотности). Данный материал упрощает условия хранения: высушенные биологические образцы, собранные на него, могут храниться при комнатной температуре, выдерживая скачки температуры и давления.

Жесткость и сферическая форма зондов не только позволяют собирать мазки без дополнительных инструментов, но и делают чувствительность анализа выше. За счет этого стало возможным расширить круг анализируемых молекул, в первую очередь, так называемых small molecules — лекарств и метаболитов, представляющих большой интерес для изучения работы веществ в космосе. Кроме того, полипропиленовый пробоотборник можно сразу, без дополнительной подготовки, использовать в масс-спектрометрическом анализе, что сильно упрощает процесс исследования биоматериала.

Масс-спектрометрия в последнее время стала одним из наиболее значимых инструментов для биомедицинских анализов. Скрининг биомаркеров, интраоперационный мониторинг, токсикология, неотложная и судебная медицина, пищевая промышленность и сельское хозяйство могут значительно выиграть от активного развития метода. В этих областях жизненно важны простые процедуры отбора проб без дополнительной предварительной обработки. Все это вместе делает исследование чрезвычайно востребованным.

«У нашей разработки очень широкий спектр применения: от космоса до приемного покоя больницы. Основная идея проекта — разработать простой способ сбора биологических образцов, при этом наша технология позволяет просто обмакнуть пробоотборник в жидкость, а при необходимости достаточно провести по поверхности», — рассказал доцент департамента молекулярной и биологической физики МФТИ, научный сотрудник лаборатории Сколтеха Станислав Пеков.

Также напомним, что на базе Сколтеха благодаря национальному проекту «Наука и университеты» функционирует Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей».

Деятельность Центра компетенций НТИ направлена на содействие российским коммерческим и государственным компаниям в преодолении технологических барьеров и создании конкурентоспособных продуктов и услуг для мирового рынка в области технологий интернета вещей и беспроводной связи, прежде всего сотовой связи следующих поколений (5G и 6G), индустриального интернета вещей (IIoT) и обработки промышленных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей национального проекта «Наука и университеты» заключается в повышении привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.